Christopher Kent, der Assistant Governor (Financial Markets) der Reserve Bank of Australia, hat in einer Rede mit dem Titel "Small Businesses Finance in the Pandemic" erklärt, dass "kleine Unternehmen eine entscheidende Rolle in der australischen Wirtschaft spielen". 'Insgesamt haben kleinere Unternehmen erheblich unter den wirtschaftlichen Nöten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...