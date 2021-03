Der Leitindex der Eurozone schloss nach dem starken Lauf in der vergangenen Woche 0,03 Prozent tiefer bei 3849,74 Punkten.Paris - Kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) war an den grossen europäischen Börsen am Mittwoch Vorsicht Trumpf. Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda sprach von einer Zurückhaltung der Anleger vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Entscheidungen. Dabei verwies Halley auf den Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten in den vergangenen Wochen und die Verwirrung...

