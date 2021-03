Den Haag - Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ist die konservativ-liberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte wieder stärkste Kraft geworden. Das meldete das niederländische Fernsehen am Mittwochabend nach Schließen der Wahllokale.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

