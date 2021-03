Seit 1. Januar 2021 steht Holger Heitmann an der Spitze des Pilzhofs Wallhausen. Nach seinem Bachelorabschluss in Öffentlicher Betriebswirtschaft hat Heitmann bereits 2007 seine Tätigkeit im Bereich Kundendienst/Prozessassistenz in Wallhausen begonnen. Holger Heitmann ist neuer Geschäftsführer des Pilzhofs Wallhausen. Foto © Branchendienst KW 10/Pilzhof Wallhausen Als...

