Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich wegen des Dividendenabgangs bei Roche am Donnerstag im frühen Geschäft wenig verändert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich gemessen am Leitzins SMI wegen des Dividendenabgangs bei Roche am Donnerstag im frühen Geschäft wenig verändert. Doch insgesamt ist die Tendenz klar freundlich. Dass die US-Notenbank Fed ihren geldpolitischen Kurs beibehält, bis ihre Ziele erreicht seien, sei erwartet worden. "Aber die Aussicht auf einen weiterhin sprudelnden Geldsegen stimmt die...

Den vollständigen Artikel lesen ...