Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge gesunken ist und diesmal waren es 2K Kontrakte. Das Volumen ist nach dem vorherigen Rückgang um 3,4K Kontrakte gestiegen. Erdgas unterstützt bei 2,45 $/MMBtu Die Preise für Erdgas bewegten sich am unteren Ende der jüngsten ...

