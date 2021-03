Jahangir (Jan) Doongaji wird beim Baugerätehersteller neuer Konzernchef und löst Christoph Loos ab, der zum Verwaltungsratspräsidenten berufen wird.Schaan - Der Liechtensteiner Baugerätehersteller Hilti vollzieht in den nächsten zwei Jahren einen Generationenwechsel an der Spitze: Verwaltungsratspräsident Heinrich Fischer wird nach dem Erreichen der maximalen Amtszeit von 15 Jahren Ende 2022 zurücktreten. Sein Nachfolger werde Konzerchef Christoph Loos, wie die mit ihren roten Bohrmaschinen bekannt gewordene Industriegruppe am Donnerstag auf...

