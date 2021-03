FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BAT PRICE TARGET TO 3300 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10000 (11800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 112 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS LSE PRICE TARGET TO 7000 (9100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10200 (10000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' (HOLD);TARGET 335 (310) P. - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 46 (42) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 300 (285) P - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 205 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10581 (10046) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RHI MAGNESITA TARGET TO 5000 (4000) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RICARDO PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES FERGUSON TARGET TO 9500 (9060) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HAYS PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 810 (840) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3780 (4040) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5240 (5475) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CREST NICHOLSON TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 315 (320) PENCE - UBS CUTS PERSIMMON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2915 (3070) PENCE - UBS CUTS REDROW PRICE TARGET TO 810 (885) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 285 (215) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 1150 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'BUY'



