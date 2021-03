Die Betreiber ausgeförderter Photovoltaik-Anlagen haben verschiedene Optionen nach dem EEG 2021 - vom einfachen Weiterlaufen lassen bis hin zum Abriss und Neubau der Anlage. IBC Solar gibt den Betreibern jetzt individuelle Ergebnisse an die Hand, was sich für die Betreiber aus finanzieller oder ökologischer Sicht am meisten rentiert.Mit dem EEG 2021 ist ein rechtssicherer Weiterbetrieb von ausgeförderten Photovoltaik-Anlagen sichergestellt. Allerdings haben die Betreiber dieser Ü20-Photovoltaik-Anlagen nun verschiedene Optionen, was sie mit ihren Anlagen machen können. Sie können sie einfach weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...