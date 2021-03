54 Anbieter mit 198 Systemen, Komponenten oder Dienstleistungen im Bereich Groß- und Gewerbespeicher sind nun in unserer Marktübersicht mit vielen Details gelistet. Viele Marktteilnehmer heben in ihren Angaben mehrere besonders nachgefragte Geschäftsmodelle hervor. Am häufigsten werden Eigenverbrauchserhöhung im Zusammenhang mit Photovoltaik-Anlagen und Lastspitzenkappung genannt.Die Preise der Speichersysteme mit Lithium-Ionen-Batterien größer 100 Kilowattstunden aus unserer pv magazine Marktübersicht sind um rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Vergleicht man über alle Speichertechnologien ...

