Erstmals in der jüngeren Geschichte sind 2020 weniger Fahrgäste in den Postautos gesessen als im Vorjahr. Das Passagieraufkommen ging um 25 Prozent zurück.Bern - Erstmals in der jüngeren Geschichte sind 2020 weniger Fahrgäste in den Postautos gesessen als im Vorjahr. Das Passagieraufkommen ging wegen der Covid-19-Pandemie um 25 Prozent zurück. Die zurückgelegten Kilometer blieben dagegen im Rahmen des Vorjahrs. Der Einbruch der Passagierzahlen resultierte in einem Defizit von 49 Millionen Franken bei der Tochter der Schweizerischen Post.

