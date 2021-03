Eon hat einen neuen Solarpark mit einer Leistung von zehn Megawatt in der Oberpfalz in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von knapp neun Hektar im Berchinger Ortsteil Weidenwang (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) erzeugt die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage jetzt grünen Strom für die Region. Es ist bereits der zweite Solarpark von Eon im Gemeindegebiet der Stadt Berching. Ab sofort sollen die 18.762 Solarmodule mehr als elf Millionen Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr produzieren. Ein ...

