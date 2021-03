Besonders gut läuft das Geschäft in Asien und in den USA. Gleichzeitig gewinnt der Onlinehandel während der Coronakrise an Bedeutung.Biel - Swatch-Chef Nick Hayek sieht den weltgrössten Uhrenkonzern nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 auf Erholungskurs. Besonders gut läuft das Geschäft in Asien und in den USA. Gleichzeitig gewinnt der Onlinehandel während der Coronakrise an Bedeutung. "Unser Ziel ist es, im laufenden Jahr mit dem Umsatz so nahe wie möglich an des Niveau aus dem Jahr 2019 zu kommen"...

