Die Beschäftigung im privaten Sektor ist in Kanada im Februar weiter gesunken - Der USD/CAD wird mit leichten Tagesgewinn um 1,2430 gehandelt - Die Beschäftigung in der kanadischen Privatwirtschaft ist von Januar auf Februar um 100.800 Stellen gesunken, wie das ADP Research Institute in seinem Monatsbericht am Donnerstag mitteilte. Positiv zu vermerken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...