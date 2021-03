Auf dem leerstehenden Feldmühle-Areal in Rorschach soll ein lebendiger Stadtteil mit Wohnungen und Gewerbe entstehen.Rorschach - Auf dem leerstehenden Feldmühle-Areal in Rorschach soll ein lebendiger Stadtteil mit Wohnungen und Gewerbe entstehen. Um diese Transformation sowie die architektonische Gestaltung des Projekts zu sichern, wurde zusammen mit der Stadt Rorschach ein Teilzonen- und ein Gestaltungsplan erarbeitet, der vom 23. März bis 21. April 2021 öffentlich aufliegt. Der Stadtrat von Rorschach hat an...

