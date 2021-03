"Ich denke, es ist wahrscheinlicher als nicht, dass wir bald eine schnelle Erholung haben werden", sagte Andy Haldane, der Chefvolkswirt der Bank of England (BoE), am Donnerstag, wie von Reuters berichtet. "Es wird wahrscheinlich einige bleibende Schäden geben, am ehesten für diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind", fügte Haldane hinzu. ...

