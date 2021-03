Der Bau der Photovoltaik-Kraftwerke in Altrebbin und Gottesgabe läuft parallel. Der Energiekonzern rechnet mit einem Jahr Bauzeit.Bereits kurz vor der finalen Inbetriebnahme seines ersten förderfreien Photovoltaik-Kraftwerks mit 187 Megawatt Leistung im Dezember 2020 kündigte EnBW den Bau von zwei weiteren Solarparks mit insgesamt 300 Megawatt in Brandenburg an. Auch sie sollen komplett ohne EEG-Förderung realisiert werden. Mittlerweile laufen die Arbeiten an den Projekten in Altrebbin und Gottesgabe im Landkreis Märkisch-Oderland auf Hochtouren. Sie befinden sich nur etwa 40 Kilometer entfernt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...