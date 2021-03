80% der befragten IT-Entscheider sehen in ihrem Unternehmen im untersuchten Raum Schweiz-Österreich einen «availability gap».München / Columbus (Ohio) - Der Veeam Data Protection Report 2021 stellt fest, dass COVID-19 die Ausgaben für die digitale Transformation (DX) erheblich beeinflusst hat. 40 Prozent der globalen Unternehmen sehen die wirtschaftliche Unsicherheit als grösstes Hindernis für DX in den nächsten 12 Monaten an, und ein Drittel hat Initiativen im letzten Jahr verlangsamt oder gestoppt Laut dem Veeam Data...

