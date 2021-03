Zu Beginn des Jahres lag der Detailhandelspreis von Gala-Äpfeln in Bio-Qualität bei 6.46 CHF/kg. Er war damit rund 2 % tiefer als in den beiden Vorjahren, in denen Bio-Gala-Äpfel im Januar 6.58 (2020) bzw. 6.59 CHF/kg (2019) kosteten. Dies geht aus dem "Marktbericht Bio März 2021" des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) hervor. Bildquelle: Shutterstock.com...

