"Soziale Verantwortung: Wie kann ich soziale Standards in der Lieferkette fördern und kommunizieren?" - so lautete der Titel des Frische Seminar-Webinars Anfang Februar 2021. Das digitale Intensiv-Seminar lieferte einen umfassenden Überblick über die Sozialstandards mit starkem Praxisbezug aller Marktbeteiligten im Fruchthandel, so der Deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...