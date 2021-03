"Angesichts der Umstände bin ich mit der Entwicklung der Erträge zufrieden. Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Situation in den kommenden Quartalen herausfordernd bleibt."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Huber, die Raiffeisen-Gruppe hat 2020 den Gewinn um 3,1% auf 861 Mio Franken verbessert, der Geschäftserfolg fiel 4,1% höher aus. Wie fällt Ihre Bilanz für 2020 aus? Heinz Huber: Wenn man das Umfeld mit in Betracht zieht, muss man ganz klar sagen: Raiffeisen hat ein starkes Ergebnis erzielt. Die Gruppe hat in einem herausfordernden Umfeld Stabilität bewiesen...

