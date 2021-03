An der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen.Zürich - An der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen. In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 2 erfolgte die Ausübung der Rechte der Aktionäre ausschliesslich durch Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, da eine persönliche Teilnahme der Aktionäre nicht erlaubt war.

