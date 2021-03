Kurz vor dem Wochenende stand der Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck, was dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh.Frankfurt - Der Euro zeigt sich am Freitag im weiteren Vormittagsverlauf gegenüber dem US-Dollar wenig verändert. Aktuell notiert er im Vergleich zum früheren Morgen unverändert auf 1,1924 Dollar. Auch zum Schweizer Franken bewegt sich der Euro weiterhin in einer engen Spanne. Derzeit kostet er 1,1052 Franken nach 1,1051 am früheren Freitagmorgen. Und der Dollar wird derweil unverändert zu 0...

