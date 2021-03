Der BUND, DGS und Umweltinstitut München starten eine Unterschriftenaktion: Stärkere Ausbauziele für Solarenergie müssten in den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg. Im sonnenreichen Baden-Württemberg geht der Ausbau der Solarenergie aus Sicht der Umweltverbände viel zu langsam voran. So seien die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens nicht einzuhalten. Der baden-württembergische Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), das Umweltinstitut München und die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...