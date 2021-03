Der SMI schliesst mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 10'967,37 Punkten und verpasst damit den Anstieg auf über 11'000 Punkte erneut.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nur minim tiefer geschlossen, vor allem dank eines Endspurts in der Schlussauktion. Und dank des guten Starts in die Woche legte der Leitindex SMI insgesamt die dritte Woche in Folge zu. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Indizes in Europa erlitt der hiesige Börsenplatz zum dreifachen Verfallstermin keine grossen Abgaben. Das war vor allem den...

