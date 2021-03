"Die Schweiz hat über 200 Spitäler. Gemäss Fachleuten würden 50 am richtigen Ort ausreichen. Diese überzähligen Infrastrukturen verschärfen den strukturellen Personalmangel in der Pflege empfindlich."Vor einem Jahr war ich in Bundesbern beruflich für die Themen der Kommissionen für Gesundheit und für Sicherheitspolitik zuständig. Aber nicht nur politisch erlebte ich die Coronakrise aus nächster Nähe. Im März rückte ich just in der Woche für meinen regulären WK ein, als der Bundesrat die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg veranlasste. Mit bis zu 8'000 Soldatinnen und Soldaten...

Den vollständigen Artikel lesen ...