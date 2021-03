Mit Blick auf die Entwicklung der türkischen Lira gilt: Wie gewonnen so zerronnen.Mit Blick auf die Entwicklung der türkischen Lira gilt: Wie gewonnen so zerronnen. Vaduz - Nachdem der türkische Notenbankpräsident Naci Agbal der Lira-Schwäche mit Zinserhöhungen begegnete, kehrte das Vertrauen der Märkte zurück. Die türkische Lira erholte sich seit Mitte November deutlich. Doch die Zinserhöhung am vergangenen Donnerstag von 200 Basispunkten war Staatspräsident Erdogan dann doch...

