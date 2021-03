"Die Eckert & Ziegler Gruppe gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik." Zuletzt hatten wir bei Eckert&Ziegler ISIN: DE0005659700 den Einstieg am 31. Januar in den Trading-Tipps vorgeschlagen und wer danach unserer Verkaufsempfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...