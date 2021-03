Die Türkei wird nicht von ihrem marktwirtschaftlichen Mechanismus und einem frei schwankenden Währungsregime abrücken, sagte der Finanzminister des Landes, Lutfi Elvan, am Montag in einer Erklärung. Weitere Zitate "Die Fiskalpolitik wird die Geldpolitik unterstützen, um Preisstabilität zu erreichen." "Der makropolitische Rahmen wird so lange beibehalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...