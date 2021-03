OMV und BASF haben Ende 2020 die neue ISO C4 Anlage am OMV-Standort Burghausen in Betrieb genommen. Die Anlage basiert auf einer neuartigen, gemeinschaftlich von den beiden Unternehmen entwickelten Technologie und erzeugt Isobuten. Das erzeugte Isobuten ergänzt das bestehende OMV Produkt-Portfolio und wird für die Produktion von Klebstoffen, Schmiermitteln und sonstigen Chemikalien wie beispielsweise Anti-Oxidantien oder auch für die Herstellung von Vitamin C verwendet. Die Produktionskapazität der Anlage beträgt 60.000 t/a. Das Investitionsvolumen liegt bei 64 Mio. Euro, wie die OMV mitteilt.

