Die Frankfurter Autarq produziert Solardachziegel und demonstriert das auf einem Kegeldach in Glücksburg . Die Lösung ist laut Hersteller bei einer Dachsanierung schon heute wirtschaftlich. Autarq bietet Solardachziegel für ein Tagungshaus in Glücksburg an. Wie das Unternehmen mitteilte, produziert es die Solardachziegel in Prenzlau/Brandenburg. Basis hierfür ist ein Tonziegel von Creaton. Solarlaminat und Ziegel werden zu einem robusten Bauteil verbunden, dessen Langlebigkeit den Originalziegeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...