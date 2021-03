Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem weiteren US-Konjunkturpaket, welches bis zu 4 Billionen Dollar erreichen könnte, wie sie in ihrer kürzlich veröffentlichten Notiz schrieben. Die US-Bank erwartet in der nächsten Konjunkturrunde von US-Präsident Joe Biden ein Ausgabenpaket für die Infrastruktur in Höhe von mindestens 2,00 Billionen Dollar, ...

