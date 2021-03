VDA, BDEW und GdW haben sich in einem gemeinsamen Brief an die zuständigen Minister gewandt. Die enormen Investitionskosten in Energie-, Verkehrs- und Wärmewende könnten nicht allein von Immobilienbesitzern und Mietern getragen werden.In einem gemeinsamen Schreiben haben sich die Automobilindustrie, Energie- und Wohnungswirtschaft - in Form der Verbände VDA, BDEW und GdW - an die zuständigen Bundesminister Andreas Scheuer (CSU, Verkehr), Peter Altmaier (CSU, Wirtschaft und Energie) und Olaf Scholz (SPD, Finanzen) gewandt und ein eigenständiges Förderprogramm für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...