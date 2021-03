Die deutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal des Jahres wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus stark schrumpfen, so die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht am Montag, wie Reuters berichtete. "Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind im laufenden Quartal im Durchschnitt strenger als im Vorquartal", erklärte die Bundesbank. ...

