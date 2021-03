An der Geschwindigkeit der Corona-Impfungen in der Schweiz wird sich durch die Zulassung allerdings nichts ändern - denn die Schweiz hat den Impfstoff gar nicht bestellt.Bern - Swissmedic hat den von Johnson & Johnson entwickelten Impfstoff für Personen ab 18 Jahren befristet zugelassen. Damit sind in der Schweiz nun drei Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Der Impfstoff muss gemäss Mitteilung der Zulassungsbehörde Swissmedic nur einmal verabreicht werden. Die eingereichten Studiendaten zeigten in den untersuchten Altersgruppen eine Wirksamkeit von...

Den vollständigen Artikel lesen ...