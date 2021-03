EUR/USD bleibt am Montag um 1,1900 unter Druck - Der 200-Tage-SMA befindet sich im Bereich der 1,1845/50 - Der EUR/USD kämpft weiterhin mit dem Bereich unterhalb der 1,1900, während der Greenback von der schlechten Stimmung an den Märkten profitiert. Ein tieferer Pullback wird am 200-Tage-SMA von 1,1850 auf eine kritische Unterstützung treffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...