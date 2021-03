Das "DEC Institute" mit Sitz im Crypto Valley will nun mit einem international anerkannten Standard für mehr Qualität und Transparenz in der Weiterbildung und Zertifizierung sorgen.Rotkreuz - Distributed-Ledger-Technologien, Blockchain und Digital Assets kommen weltweit immer mehr zum Einsatz in regulierten Finanzmärkten und entsprechend steigt die globale Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten. Das "DEC Institute" mit Sitz im Crypto Valley will nun mit einem international anerkannten Standard für mehr Qualität und Transparenz in der Weiterbildung und Zertifizierung sorgen.

