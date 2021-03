Es ist über 15 Jahre her, seit Greenco gemeinsam mit The Greenery "Tommies" als die erste Naschtomate in den Niederlanden eingeführt hat. Das war der Beginn einer komplett neuen Kategorie in der Frischobst und -gemüseabteilung: Naschgemüse. Greenco, der Erfinder der Naschtomaten, ist nach 15 Jahren noch immer voller Energie und strotzt vor Ideen. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...