Sie wurde im vergangenen Juni auf der Versuchsplantage der Firma Salvi Vivai in Runco von Portomaggiore (Ferrara) geerntet: Die Kirsche wog 26,45 Gramm, was ihr einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde einbrachte. Foto © Salvi Vivai Die Süßkirsche der Sorte Sweet Stephany, die aus dem Versuchsanbau der Firma Salvi Vivai in Runco von Portomaggiore (Ferrara) stammt, wog 26,45...

Den vollständigen Artikel lesen ...