Als Tafeläpfel entsprächen die Süssäpfel nicht den heutigen Anforderungen an ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis und seien deshalb weitgehend in Vergessenheit geraten, schreibt Fructus, die Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten, in einer Medienmitteilung. Usteräpfel Fructus. Foto © Franziska Oertli /Fructus Süssäpfel haben es...

Den vollständigen Artikel lesen ...