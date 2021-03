In den meisten statistischen Quellen werden Pomelo und Grapefruit in eine Kategorie gruppiert. Jedoch sind, wie der Hauptgeschäftsführer (CEO) der Citrus Growers Association (CGA) von Südafrika, Justin Chadwick, in seinen wöchentlichen Zitrus- Statistiken sagt, China, Mexiko und die USA die größten Erzeuger dieser Zitrusfrüchte. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...