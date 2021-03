Zwischen Januar und Februar 2021 wurde Frischknoblauch für einen Wert von 2,3 Millionen USD exportiert, ein großer Unterschied zu den 5,2 Millionen USD, die in dem gleichen Zeitraum 2020 erreicht wurden. In diesem Zeitraum erreichte die exportierte Menge 918.504 Kilo. Diese Zahlen ergaben einen bedeutenden Rückgang zu den 2.815.643 Kilo, die in dem gleichen Zeitraum 2020...

