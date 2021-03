Die Staatsanwälte sehen es als erwiesen an, dass die UBS zwischen 2004 und 2012 Mitarbeiter nach Frankreich geschickt haben, um reiche Kunden in Frankreich anzuwerben.Paris - Im Berufungsprozess der UBS wegen Steuerbetrugs in Frankreich beantragt die französische Staatsanwaltschaft die Bestätigung der erstinstanzlichen Urteile. Die UBS soll eine Busse von mindestens 2 Milliarden Euro bezahlen und UBS Frankreich eine solche von 15 Millionen Euro, wie das Sekretariat der Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilte. Die Staatsanwälte sehen es als erwiesen an...

