Am Morgen stand der Kurs der türkischen Lira im Handel mit dem Dollar und dem Euro weiter unter Verkaufsdruck.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag weiter über 1,19 US-Dollar gehalten. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1925 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend mit 1,1939. Zum Schweizer Franken steht der Euro am Dienstagmorgen im Vorabendvergleich praktisch unverändert auf 1,1027 Franken. Und der Dollar notiert derweil bei 0,9247 Franken nach 0...

