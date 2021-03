Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Die Lockdown-Verlängerungen in vielen Ländern Europas drücken den Anlegern aufs Gemüt. Die Story vom Boom nach einem Ende der Pandemie hat Schlagseite bekommen, sagte ein Marktbeobachter. Dazu komme die Sorge um weiter steigende Renditen vor allem in den USA. Die Frage sei jetzt...

