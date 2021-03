FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.03.2021 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 133 (143) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 210 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1630 (1645) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 360 (350) PENCE - HSBC RAISES PRUDENTIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1800 (1375) PENCE - JEFFERIES INITIATES JOHNSON MATTHEY WITH 'BUY' - TARGET 3875 PENCE - JPMORGAN RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 915 (855) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BUNZL TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 2270 (2200) P - RPT/SOCGEN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (11500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BREEDON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 93 (96) PENCE - UBS CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2650 (2750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 108 (102) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 119 (111) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

