Der Schweizer Energiekonzern übernimmt die Bewirtschaftung und Vermarktung eines Batteriespeichers der Rhiinenergie AG mit 1,25 Megawatt. Die Präqualifikation des Großspeichers für Regelenergie bei Swissgrid soll in Kürze erfolgen.Axpo installiert nicht nur innovative Photovoltaik-Kraftwerke in den Hochalpen, sondern baut auch sein Geschäft mit Großspeichern weiter aus. Am Dienstag kündigte der Schweizer Energiekonzern an, die Vermarktung und Bewirtschaftung eines neuen gebauten 1,25 Megawatt-Speichers der Rhiienenergie AG im Kanton Graubünden zu übernehmen. Die Inbetriebnahme des Großspeichers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...