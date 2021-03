Der Primo GEN24 Plus ist der erste einphasige Hybrid-Wechselrichter von Fronius. Er besitzt offene Schnittstellen für die Sektorenkopplung von Strom, Speicher, Mobilität oder Wärme und kann den Haushalt mit Notstrom versorgen. Den GEN24 Plus Hybrid-Wechselrichter von Fronius gibt es ab März 2021 auch als Primo, für einphasige Märkte. Er kommt in Leistungsklassen von 3.0 bis 6.0 kW auf den Markt und soll laut Hersteller maximalen Ertrag, größtmögliche Flexibilität und einfache Handhabung in einem ...

