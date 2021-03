Bis 2030 will der Münchner Konzern komplett klimaneutral wirtschaften. Bis Ende 2020 schaffte er es, seine Versorgung konzernweit auf 100 Prozent Ökostrom umzustellen, wobei an einigen Standorten dafür auf Grünstromtarife zurückgegriffen werden muss. In den nächsten Jahren soll die Eigenproduktion durch Photovoltaik- und Windkraftanlagen jedoch ausgebaut werden.Im Sommer 2019 schloss sich die Baywa AG der Initiative RE 100 an. Darin versammeln sich globale Konzerne, die das Ziel eint, ihren Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien zu decken. Der Münchner Konzern setzte sich zum Ziel, bis 2030 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...