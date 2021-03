Ende der Woche dürfen sich Liebhaber in der Region auf den ersten "Pfälzer Frühlingsspargel" der Saison freuen. Das durchwachsene und für die Jahreszeit zu kalte Wetter in den letzten Wochen hat das Wachstum auf den Spargelfeldern in der Pfalz gebremst. Liebhaber des edlen Stangengemüses brauchen sich jedoch keine Sorgen zu machen: Sie können mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...